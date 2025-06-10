В Уфе при реконструкции парка им. Ленина кронируют более 300 деревьев

Более 300 деревьев кронируют в парке имени Ленина в центре Уфы. Специалисты уберут сухие ветки и придадут им форму. Это березы, клёны, ели, сосны и ясень.

За ходом реконструкции и сохранения древесных насаждений внимательно следят представители Общественной палаты республики. Они отмечают, что в общественном пространстве срубят лишь четыре дерева, которые находятся в аварийном состоянии. К слову, в парке растут и редкие породы.