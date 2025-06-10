В Башкирию пришла жара: как пережить зной

Жара не отступит, но к знойной погоде в Башкортостане добавятся кратковременные дожди, сообщает гидрометцентр. Палящее солнце обостряет ситуацию как в городах, так и в районах. В лесах Абзелиловского, Бурзянского и Баймакского районов действует особый противопожарный режим. Усилен контроль со стороны лесников и егерей. Наготове и медики – пока число обращений не увеличилось, однако есть рекомендации, которые необходимо соблюдать. Если спецслужбы работают в усиленном режиме, то для других жара – самое выгодное время для продаж, в частности, кондиционеров.

Городские фонтаны теперь как оазисы в пустыне. Одни спасаются водой, другие – мороженым, но почти все на прогулке – в головном уборе. В борьбе с солнцем все средства хороши.

И это один из самых важных моментов, которым нельзя пренебрегать в такие жаркие дни. Причем медики настаивают: лучше всего употреблять чистую воду.

При 30-градусной температуре обостряются хронические заболевания, в поликлиниках аврала нет, но пациентов хватает.

Популярностью пользуются не только медики. Специалисты по монтажу кондиционеров сейчас востребованы не меньше. Своей очереди для установки спасительной машины приходится ждать несколько дней. Да и цены на услуги поднялись примерно на 15 процентов. Сами кондиционеры не в дефиците. Но если на рабочем месте будет совсем невыносимо, то по закону необходимо внести изменения в график.

Наряду с чак-чаком и кумысом теперь возросла популярность местного мороженого – гости столицы просят сладость, произведенную в республике.

Потапу тоже дают охлажденные блюда: мясо, рыбу или воду. Без добавок, натуральное. И обязательно душ, утром и вечером. Рядом у косолапых всегда бассейн, воду в нем стараются менять часто.