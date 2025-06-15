«Золотые гвозди» Башкирии: открытие уникальных геологических разрезов

От начала Земли и до наших дней. Изучать историю развития жизни на планете теперь официально можно по данным, обнаруженным в Башкортостане. А если конкретнее, в Гафурийском районе на территории геопарка «Торатау». Там открыли «Золотые гвозди». Речь об эталонных геологических разрезах под названием «Усолка» и «Дальний Тюлькас». Аналогичных объектов в России до этого момента не существовало.

В этом разрезе как в миниатюре — почти 300 миллионов лет истории Земли. Для специалистов настоящий клад информации. Не зря официально геологический разрез получил статус золотого гвоздя.

Это событие, безусловно, войдёт в историю отечественной геологии. Ведь прежде зарегистрированных золотых гвоздей на территории России не было. А тут сразу два — и оба на территории Гафурийского района в геопарке «Торатау».

По сути, золотой гвоздь — это точка отсчёта древнего периода, нижняя граница яруса. С момента начала на нём накапливался огромный пласт отложений терригенно-карбонатных пород со слоями вулканических образований и многочисленными скелетными остатками разнообразных животных. В данном случае морских, поскольку миллионы лет назад на территории нынешнего геопарка протекало море.

Миллионы лет эволюции, конечно, сделали свое дело. Тектонические сдвиги привели к глобальной смене континентов. Ученые доказали, что горные породы на разрезе «Усолка» на сегодня являются мировым стандартом Сакмарского яруса. А разрез «Дальний Тюлькас» получил официальный статус «золотого гвоздя» нижней границы Артинского яруса.

Теперь разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас» служат эталоном при описании аналогичных разрезов в других странах. Это означает, что Башкортостан стал уникальной территорией в мировом масштабе, что серьезно повышает имидж республики на мировой арене.

Ответственный секретарь федеральной Комиссии по делам ЮНЕСКО Александр Алимов, который принял участие в церемонии, отметил уникальность природы республики, которую сохраняют в том числе усилиями управленческой команды региона. На протокольной встрече с главой Башкортостана он рассказал, что регион — пионер в стране по созданию геопарков.

Работы предстоит еще немало. В июле в Париже на очередной сессии Комитета ЮНЕСКО рассмотрят заявку по включению в Список Всемирного наследия наскальных рисунков в пещере Шульган-Таш. Ну а в следующем году новый статус может получить и сам геопарк «Торатау». Шансы, как говорят эксперты, высокие.

Я был в вашем геопарке несколько лет назад и хочу сказать, мы имеем особый геологический феномен и наследие этой территории. Для примера, риф пермского периода. Это очень специфическое, уникальное место для визита специалистов и просто общественности. Всё это вместе с богатой культурой вашего края дает высокие шансы на включения геопарка в глобальную сеть Всемирного наследия ЮНЕСКО. Амриказеми Алиреза, научный руководитель глобального геопарка ЮНЕСКО «Остров Кешм», председатель национальной сети геопарков Исламской Республики Иран

То, что сегодня произошло, — открытие сразу двух золотых гвоздей практически на одной территории, — по-настоящему уникальная ситуация не только для Башкортостана и России, но и для всего мира. Я впервые в вашей стране и республике, но очень впечатлен. Потрясающая работа управленческой команды, потрясающее место, просто фантастика. Эль-Баркуки Ахмед, профессор Каирского университета, член совета глобальной сети геопарков ЮНЕСКО