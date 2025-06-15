«Золотые гвозди» Башкирии: открытие уникальных геологических разрезов

От начала Земли и до наших дней. Изучать историю развития жизни на планете теперь официально можно по данным, обнаруженным в Башкортостане. А если конкретнее, в Гафурийском районе на территории геопарка «Торатау». Там открыли «Золотые гвозди». Речь об эталонных геологических разрезах под названием «Усолка» и «Дальний Тюлькас». Аналогичных объектов в России до этого момента не существовало.
В этом разрезе как в миниатюре — почти 300 миллионов лет истории Земли. Для специалистов настоящий клад информации. Не зря официально геологический разрез получил статус золотого гвоздя.
Это событие, безусловно, войдёт в историю отечественной геологии. Ведь прежде зарегистрированных золотых гвоздей на территории России не было. А тут сразу два — и оба на территории Гафурийского района в геопарке «Торатау».
По сути, золотой гвоздь — это точка отсчёта древнего периода, нижняя граница яруса. С момента начала на нём накапливался огромный пласт отложений терригенно-карбонатных пород со слоями вулканических образований и многочисленными скелетными остатками разнообразных животных. В данном случае морских, поскольку миллионы лет назад на территории нынешнего геопарка протекало море.
Миллионы лет эволюции, конечно, сделали свое дело. Тектонические сдвиги привели к глобальной смене континентов. Ученые доказали, что горные породы на разрезе «Усолка» на сегодня являются мировым стандартом Сакмарского яруса. А разрез «Дальний Тюлькас» получил официальный статус «золотого гвоздя» нижней границы Артинского яруса.
Теперь разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас» служат эталоном при описании аналогичных разрезов в других странах. Это означает, что Башкортостан стал уникальной территорией в мировом масштабе, что серьезно повышает имидж республики на мировой арене.
Ответственный секретарь федеральной Комиссии по делам ЮНЕСКО Александр Алимов, который принял участие в церемонии, отметил уникальность природы республики, которую сохраняют в том числе усилиями управленческой команды региона. На протокольной встрече с главой Башкортостана он рассказал, что регион — пионер в стране по созданию геопарков.
Работы предстоит еще немало. В июле в Париже на очередной сессии Комитета ЮНЕСКО рассмотрят заявку по включению в Список Всемирного наследия наскальных рисунков в пещере Шульган-Таш. Ну а в следующем году новый статус может получить и сам геопарк «Торатау». Шансы, как говорят эксперты, высокие.
И ведь именно в Башкортостане был создан первый на постсоветском пространстве геопарк «Янгантау», который уже включен в список всемирного наследия. Теперь же не только перед учеными, но и властями стоит не менее важная задача — уникальные объекты сохранить. Ведь общемировое признание влечет за собой и большой поток туристов. И сейчас уверенно можно сказать, республика стала еще более узнаваемой на карте мира.