В Уфе проходят рейды ДПС среди самокатчиков

В Башкортостане фиксируется увеличение ДТП с электросамокатами. Инспекторы ДПС начали проводить профилактические рейды с водителями средств индивидуальной мобильности – СИМ. Целью мероприятия стало выявление правонарушений и повышение уровня безопасности на дорогах.

Сотрудники составляли административные протоколы, раздавали памятки и проводили профилактические беседы. При нарушении правил владельцы СИМа будут обязаны оплатить штраф в размере 800 рублей, а в случае алкогольного опьянения – от 1500.