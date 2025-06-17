Светлое озеро в тени цивилизации: что ждет Якты-Куль в Башкирии

Абзелиловский район принято называть краем голубых озер, а озеро Якты-Куль – жемчужиной Башкортостана.

Название Якты-Куль («светлое озеро») – современное. Наиболее древнее – Маузды, что в переводе с башкирского – «бездонное, поглощающее». Именно с этим названием связано много башкирских легенд о пропавших охотниках и рыбаках. В некоторых фольклорных источниках название озера упоминается как Аджахалы («озеро, в котором обитает дракон»). Одна из легенд гласит, что ужасное чудовище поглощало в свои воды и приходящих к водопою зверей и летящих над водой птиц.

Другое название гидрологического памятника природы – озеро Банное, которое связывают с исторической личностью – Емельяном Пугачевым, который, направляясь в магнитогорскую крепость, устроил у озера привал и банный день. Еще говорят, что на дне самого глубокого в Башкортостане озера лежит останки самолета времен Великой Отечественной войны, одним словом, озеро уникальное и с богатой историей. Последнее десятилетие территория близ озера стала любимым местом жителей Башкортостана и соседней Челябинской области.

Береговая зона адаптирована под купание, местные жители сидят, ловят рыбу. Здесь нет ни мусоросборников, ни туалетов. По краю озера очень много образований, это, скорее, микроводоросли. Система очистных сооружений, обслуживающая курортную зону, дома отдыха, пионерские лагеря, а также частные дома в деревнях Кусимовский Рудник, Зеленая Поляна и поселка Яктыкуль был сдан в 2021 году.

Ученые говорят о том, что необходима единая система канализации, потому что идет заражение озера. Они утверждают, что при таком небрежном отношении к памятнику природы через 10 лет уникальная экосистема Якты-Куля придет в упадок. И пока у нас есть время.