В Башкирии жители отмечают столетний юбилей родного села

Выходцы из деревни Берёзовка Аургазинского района собрались вместе, чтобы отметить 100-летний юбилей малой родины. Несмотря на то, что сегодня там проживают несколько семей, любовь к родной земле остаётся в сердцах жителей.
Гости праздника услышали историю населенного пункта и насладились выступлениями приглашенных артистов. Берёзовка появилась на карте в 1925 году. Деревня стала родиной для замечательных специалистов и воспитала достойных граждан страны: строителей, химиков, педагогов, медиков. На встречу приехали земляки со всей России.