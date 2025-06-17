Офицер из Башкирии рассказал о службе в зоне СВО

36-летний лейтенант, участник специальной военной операции с позывным «Афганец» родом из Туймазов. Первым делом в отпуске боец помог маме по хозяйству и приобрел жилье на заработанные по контракту деньги.

Сейчас лейтенант выполняет обязанности заместителя начальника штаба батальона. После завершения срочной службы он трудился строителем в Москве и окончил Российско-таджикский славянский университет в Душанбе. Получив диплом бакалавра журналистики, в декабре 2011 года он подписал первый контракт с Минобороны России и был направлен в 15-ю бригаду миротворческих сил. Военнослужащий выполнял задания в Нагорном Карабахе, Сирии и на грузино-абхазской границе. За время службы был командиром отделения и освоил целый ряд воинских специальностей.

В марте 2022 года лейтенанта в составе батальонно-тактической группы отправили в Донецкую Народную Республику. Там он выбрал позывной «Афганец» в честь южного ветра, который не раз обвевал Душанбе неожиданными порывами.

Через день после прибытия командование направило подразделение на участки под Херсоном, где удалось освободить более десяти населенных пунктов. Позже группа была переброшена в район Бахмута с конкретной целью: захватить стратегически важный узел — железнодорожную линию у Клещеевки.

Она переходила из рук в руки четыре раза. Мы находились в состоянии так называемой активной обороны: малые штурмовые группы совершали броски, громили участки, занятые врагом, и возвращались обратно. При такой методике ВСУ теряли инициативу и, соответственно, возможность эффективного наступления. Постепенно мы отвоевали и «железку», и Клещеевку, отбросив врага на несколько десятков километров. позывной «Афганец»

После успешного завершения офицерских курсов «Афганец» был назначен командиром роты. В декабре 2023 года он получил ранения от осколка мины во время одного из боев. Его товарищи по оружию смогли вытащить его с поля боя, после чего он провел три месяца на восстановлении.

Вернувшись в строй, «Афганец» направился в батальон, который уже вел сражения на правом берегу Днепра. За свои заслуги в службе он был награжден медалями Жукова и Суворова, а также ведомственным знаком «За боевые отличия».

В настоящее время «Афганца» перевели на штабную должность. Сейчас он отвечает за тактическое планирование как наступательных, так и оборонительных действий.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).