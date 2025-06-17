В Уфе простились с чемпионом мира по мотогонкам на льду Николаем Красниковым

Сегодня в Уфе простились с заслуженным мастером спорта, 20-кратным чемпионом мира по мотогонкам на льду Николаем Красниковым. Прощание состоялось в спортшколе имени Гастелло, которую в последние годы возглавлял именитый гонщик. Сюда пришли болельщики, друзья, родственники, тренеры, атлеты, вся спортивная общественность республики. На траурном митинге выступил вице-президент Федерации мотоциклетного спорта России. Он рассказал, что отныне один из этапов чемпионата России будет носить имя Николая Красникова.

Триумфатор российских и мировых соревнований присоединился к уфимской команде в 2001 году и с тех пор был верен башкирскому спорту. Завершив карьеру, Красников остался работать в республике. ДТП, в котором погиб титулованный гонщик, случилось на трассе в Кушнаренковском районе. Его провожали под аплодисменты. В сопровождении юных мотогонщиков, воспитанников Николая. Похоронят Красникова на малой родине в Шадринске Курганской области.