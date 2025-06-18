На стенде Башкирии на ПМЭФ показали будущие заводы и новые технологии показали

Сегодня в северной столице стартовал Петербургский экономический форум, на который съехались участники и гости из 92 стран мира. Делегация из нашей республики представила огромный стенд, посвященный промышленному и туристическому потенциалу региона.

Фигура медведя ростом в шесть метров — одна из самых заметных на площадке Петербургского экономического форума. Именно он вместе с макетом будущего кампуса с небоскребами и мини-версией дворца борьбы украшают стенд Башкортостана. В динамичном научно-технологическом развитии кроется успешное экономическое развитие республики.

Взять начало с после моего первого вопроса, где она говорит о научно-технологическом развитии. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Среди изюминок и презентация национальной киберфизической платформы «Берлога». Речь идёт о серии игр для школьников, которые приобщают их к технологическому творчеству.

Любой желающий сможет здесь поиграть в симулятор, где нужно создать химический завод. Своего рода стратегия. Пользователи учатся управлять не только рабочими предприятия, но и поставками сырья. При этом не забывая об экологии.

А вот одна из крупнейших компаний региона представляет продукцию легпрома. Гости выстроились, чтобы получить футболки с принтом — с цитатами Радия Хабирова и других известных деятелей.

Демонстрируем одну из возможностей нашего производства - это печать на футболках. Безусловно -это главное экономическое событие года и нам важно принимать в нем участие. Потому что здесь находятся большая часть настоящих и будущих контрагентов. Екатерина Быкова, директор по развитию компании ZASPORT

Как отмечают эксперты, несмотря на санкционное давление западных стран и переориентацию России на сотрудничество с государствами БРИКС, именно опорные регионы России укрепляют экономические связи не только внутри страны, но и с внешним миром. Презентация возможностей Башкортостана — это и поиск новых партнеров.

Стенд Башкирии даже трудно назвать стендом — это настоящий город, который показывает всю промышленную мощь региона. Многие знают Башкирию как гостеприимный край с прекрасной природой, но также это мощный экономический и культурный кластер страны. Мы очень высоко оцениваем вклад Башкортостана в развитие даже самого ПМЭФ, на котором республика всегда отличается своими успехами и креативностью. Владислав Даванков, заместитель председателя Государственной Думы России

Потенциал Башкортостана безграничен, уверены известные политики. Богатство республики — это его жители.

Могу сказать, что у меня жена из Башкирии, теща из Башкирии. Башкирию люблю, у нас хорошие отношений с главой. Он понимает и важность региона. И в промышленном и экологическом плане, у вас красивейшие места. Вячеслав Фетисов, депутат Государственной Думы России

На форум приехали гости и участники почти из ста стран мира.

Я позитивно мыслящий и всегда вижу возможности для развития. Если вы спрашиваете меня о текущих отношениях между Таиландом и Башкирией, они пока очень ограничены. Не так много людей из Таиланда знают о Башкирии. Но многие люди отсюда посетили Таиланд. Моя миссия — увеличить туристический поток между нашими странами. Я верю, что Россия может предложить многое для тайских туристов. Сасиват Вонгсинсават, чрезвычайный и полномочный посол королевства Таиланд в России

Познакомиться с национальным колоритом республики можно и в ресторане «Башкортостан». Гостей могут отведать любые национальные блюда и насладиться приятной музыкой.