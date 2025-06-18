На стенде Башкирии на ПМЭФ показали будущие заводы и новые технологии показали

Сегодня в северной столице стартовал Петербургский экономический форум, на который съехались участники и гости из 92 стран мира. Делегация из нашей республики представила огромный стенд, посвященный промышленному и туристическому потенциалу региона.
Фигура медведя ростом в шесть метров — одна из самых заметных на площадке Петербургского экономического форума. Именно он вместе с макетом будущего кампуса с небоскребами и мини-версией дворца борьбы украшают стенд Башкортостана. В динамичном научно-технологическом развитии кроется успешное экономическое развитие республики.
Среди изюминок и презентация национальной киберфизической платформы «Берлога». Речь идёт о серии игр для школьников, которые приобщают их к технологическому творчеству.
Любой желающий сможет здесь поиграть в симулятор, где нужно создать химический завод. Своего рода стратегия. Пользователи учатся управлять не только рабочими предприятия, но и поставками сырья. При этом не забывая об экологии.
А вот одна из крупнейших компаний региона представляет продукцию легпрома. Гости выстроились, чтобы получить футболки с принтом — с цитатами Радия Хабирова и других известных деятелей.
Как отмечают эксперты, несмотря на санкционное давление западных стран и переориентацию России на сотрудничество с государствами БРИКС, именно опорные регионы России укрепляют экономические связи не только внутри страны, но и с внешним миром. Презентация возможностей Башкортостана — это и поиск новых партнеров.
Потенциал Башкортостана безграничен, уверены известные политики. Богатство республики — это его жители.
На форум приехали гости и участники почти из ста стран мира.
Познакомиться с национальным колоритом республики можно и в ресторане «Башкортостан». Гостей могут отведать любые национальные блюда и насладиться приятной музыкой.
В целом на площадках представлены множество стендов с достижениями других регионов страны. Где-то проходят мастер-классы, причем не только делового, но и развлекательного характера. Что касается Башкортостана, то представители делегации намерены подписать более 30 соглашений на общую сумму почти в 100 миллиардов рублей. За этими цифрами будущие проекты в виде предприятий и новых рабочих мест.