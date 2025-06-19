В Башкирии построят новый завод за 7 млрд рублей

Сотрудничество в сфере развития беспилотной авиации, маслоэкстракционный завод в Ишимбае на 7 миллиардов рублей, перспективы партнерских отношений с Якутией, Томской областью, Дагестаном, ДНР и появление сети новых машинных станций. Такие соглашения на полях Петербургского международного экономического форума заключил Глава Башкортостана.

Более 20 тыс. участников из 140 стран мира, причем многие из недружественных стран, приехали на Петербургский международный экономический форум. Огромное число бизнесменов, политиков и госслужащих спешат на переговоры, знакомятся друг с другом, чтобы не только наладить контакты. За 28 лет существования одного из главных экономических событий страны проведено встреч не мало встреч и переговоров. Главный результат — это привлечение инвестиций, создание или обновление предприятий и появление новых рабочих мест.

И такие задачи преследуют участники делегации Башкортостана. С самого утра у стенда нашей республики насыщенная деловая активность. За 7 млрд рублей в Ишимбае построят маслоэкстракционный завод. Продукцию будут поставлять в Китай и другие регионы. Радий Хабиров и генеральный директор компании Алим Чочаев подписали документ об этом. В перспективе — создание более трехсот рабочих мест.

Заинтересованность есть и у компании «Ромекс-Кубань». Предприятие планирует построить на территории Уфимского района современные складские комплексы с перспективой создания около двух тысяч рабочих мест.

У нас уже был сдан объект, по-моему, 95 тысяч — это арендатор «Озон». Мы договорились продолжить наше сотрудничество. Сейчас формируется земельный участок порядка 50 гектаров. Алексей Прокопенко, президент ООО «Ромекс-Кубань»

Также Радий Хабиров провел рабочую встречу с генеральным директором акционерного общества «Мостострой-11» Николаем Руссу. Так, строительство Бельского моста в Стерлитамаке планируют завершить раньше срока. В августе намерены закончить возведение опор на объекте.





В дальнейшем закупаем металл и будем монтировать пролетное строение, есть желание построить объект раньше срока, но пока конкретные даты говорить не будем, но такое желание, потому что наша компания все объекты строит досрочно. В Башкирии мы не в первый раз, лет десять назад, если не ошибаюсь, мы строили развязку около аэропорта и дорогу М-12. Николай Руссу, генеральный директор АО «Мостострой-11»

Республика укрепляет сотрудничество и в сфере развития беспилотной авиации — в подготовке специалистов и автоматизации процессов вылета дронов на задания. Такое соглашение было достигнуто с генеральным директором государственной транспортной лизинговой компании Евгением Дитрихом. А вот поддерживать и продвигать уникальную продукцию, произведенную в Башкортостане, станет намного проще благодаря соглашению с Минэкономразвития России и Роспатентом.

Главы Башкортостана и Дагестана также укрепили межрегиональные связи. Новые перспективы открываются в отношениях с Томской и Ульяновской областями, также с давним дружественным субъектом — Донецкой Народной Республикой.

Башкортостан теперь будет активнее сотрудничать и с Якутией в сфере креативной экономики — развивать творческие индустрии в мире моды, музыки, видеоигр, кино, анимации и обмена опытом.

В Якутии очень здорово развиваются креативные индустрии. Будем обмениваться опытом в этой части. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Помимо экономических вопросов, на повестке была и тема спорта. Так, Башкортостан присоединился к федеральному проекту «Время сильных». Программа предполагает популяризацию единоборств в регионах: самбо, дзюдо и спортивной борьбы. В нашей республике уже в двухстах школах преподают эти дисциплины.