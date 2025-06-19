В Уфе выписали из больницы девочку, получившую травмы из-за качелей

Девочку, получившую травмы из-за качелей, сегодня выписали из больницы. Случай произошёл 12 июня в уфимском саду имени Аксакова. Оторвавшееся крепление конструкции повредило ребёнку лицо. Сейчас состояние 8-летней Адели удовлетворительное.

Ребёнок выздоравливает, динамика положительная. Следов от удара металлическим элементом качелей на лице практически не осталось. Всё, что было возможно, хирурги сделали.

Поврежденные зубы, среди которых один коренной, зафиксировали специальными шинами. Приживётся ли постоянный зуб, будет известно примерно через месяц, говорят врачи. В отделение же челюстно-лицевой хирургии 8-летняя Адель Минибаева попала после игры на детской площадке.

Качели оборудованы дополнительными страховочными цепями. Но почему-то в тот злополучный день эта мера безопасности не сработала. Сорвавшееся крепление ударило ребёнка прямо в лицо.

На этих фото окровавленное лицо пострадавшей, а на видео — тот самый железный элемент, который сорвался с основания крепления. Повреждённые качели после происшествия демонтировали.