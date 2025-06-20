Сотрудники ГАИ Башкирии обследуют пешеходные переходы

Работа проводится во всех городах и районах республики. В целом обследовать предстоит более 17 тысяч пешеходных переходов. Пристальное внимание – территориям вблизи школ и детских садов.

На место также приглашаются балансодержатели дорог. В данном случае было объявлено предостережение управлению коммунального хозяйства и благоустройства столицы. Представители управления отметили, что в течение недели все замечания будут устранены. В Уфе ведется постоянная работа, направленная на безопасность пешеходов.