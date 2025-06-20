Эксперты объяснили высокое место Башкирии в рейтинге инвестклимата

Сегодня, 20 июня, в рамках работы XXVIII Петербургского международного экономического форума Агентство стратегических инициатив презентовало Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. В 2024 году Башкирия сохранила за собой 3 место. Эксперты в беседе с изданием «РБК-Уфа» объяснили высокое положение республики в рейтинге.
Команда Башкирии во главе с руководителем региона Радием Хабировым и премьер-министром Андреем Назаровым во взаимодействии с бизнес-сообществом добилась неплохих результатов и заслуженно находятся в первых рядах Национального рейтинга инвестклимата, подчеркнул президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
При оценке инвестиционного климата в регионах видны не только позитивные результаты, но и вопросы, требующие решения. Их будут решать через призму нового инструмента — Национальной модели ведения бизнеса. По мнению президента РСПП, Башкирия также будет в числе лидеров по реализации этого нового инструмента.
Председатель «Деловой России», основатель группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик отметил, что в целом регионы, в том числе Башкирия, показали положительную динамику по состоянию инвестиционного климата, что в текущих условиях было непросто.
Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов подчеркнул, что Башкирия демонстрирует постоянное устойчивое развитие.
Башкирия смогла сохранить третье место рейтинга за счет постоянной работы над улучшением показателей, по которым оценивается инвестиционный климат в регионах, отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Генеральный директор АО «Баркли», руководитель рабочей группы по энергетической инфраструктуре Нацмодели Леонид Казинец считает, что Башкирия заслуженно заняла третье место в рейтинге, но есть и потенциал для дальнейшего развития.