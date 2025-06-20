Эксперты объяснили высокое место Башкирии в рейтинге инвестклимата

Здесь же, как в «Алисе в стране чудес»: тот, кто идет, стоит на месте, а тот, кто бежит, идет. Поэтому [в Башкортостане] бежали, за счет этого победили. Думаю, за счет того, что команда постоянно уделяла внимание всем показателям. Сохранить позиции не очень просто, потому что все движутся и стараются подняться вверх. То, что сумели сохранить третье место, говорит о том, что все это время двигались вперед и поднимались по большинству показателей, по которым оценивали регионы. Так что это работа команды, бизнеса, но в данном случае оценивали команду, которая у руководителя республики сложилась. Я думаю, что это очень высокая оценка и достойна того, что делает Башкортостан.

Сергей Катырин