Эксперты объяснили высокое место Башкирии в рейтинге инвестклимата

Сегодня, 20 июня, в рамках работы XXVIII Петербургского международного экономического форума Агентство стратегических инициатив презентовало Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. В 2024 году Башкирия сохранила за собой 3 место. Эксперты в беседе с изданием «РБК-Уфа» объяснили высокое положение республики в рейтинге.

Фото №1 - Эксперты объяснили высокое место Башкирии в рейтинге инвестклимата

Команда Башкирии во главе с руководителем региона Радием Хабировым и премьер-министром Андреем Назаровым во взаимодействии с бизнес-сообществом добилась неплохих результатов и заслуженно находятся в первых рядах Национального рейтинга инвестклимата, подчеркнул президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

И эти позиции Башкортостан удерживает уже несколько лет подряд. Но для того, чтобы находиться в числе лидеров, надо все время идти вперед, потому что остальные пытаются, используя лучшие практики, догонять, наступают на пятки, но не удается пока лидерам инвестиционного рейтинга обойти Башкортостан.

Александр Шохин

При оценке инвестиционного климата в регионах видны не только позитивные результаты, но и вопросы, требующие решения. Их будут решать через призму нового инструмента — Национальной модели ведения бизнеса. По мнению президента РСПП, Башкирия также будет в числе лидеров по реализации этого нового инструмента.

Председатель «Деловой России», основатель группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик отметил, что в целом регионы, в том числе Башкирия, показали положительную динамику по состоянию инвестиционного климата, что в текущих условиях было непросто.

Наша оценка ситуации отражает удовлетворение работой региональных команд, команд региональных органов исполнительной власти в части не только собственного мандата, но и попытки максимально обеспечить командную работу со стороны и территориальных органов федеральных ведомств, и наших естественных монополистов, сетевых компаний. Конечно, самое принципиальное — выстроить нормальный диалог с предпринимателями, с теми, кто, собственно, делает страну конкурентоспособной, обеспечивает ее суверенитет.

Алексей Репик

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов подчеркнул, что Башкирия демонстрирует постоянное устойчивое развитие.

Такое постоянство, такая структура экономики, которая дает гарантию надежного развития, называется устойчивость. Это не только экономика, рейтинг оценивает очень много показателей: это и качество жизни людей, и социально ответственный бизнес, и забота об экологии. Так что рейтинг — это универсальный показатель работы региона, и он очень устойчивый в Башкортостане.

Борис Титов

Башкирия смогла сохранить третье место рейтинга за счет постоянной работы над улучшением показателей, по которым оценивается инвестиционный климат в регионах, отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Здесь же, как в «Алисе в стране чудес»: тот, кто идет, стоит на месте, а тот, кто бежит, идет. Поэтому [в Башкортостане] бежали, за счет этого победили. Думаю, за счет того, что команда постоянно уделяла внимание всем показателям. Сохранить позиции не очень просто, потому что все движутся и стараются подняться вверх. То, что сумели сохранить третье место, говорит о том, что все это время двигались вперед и поднимались по большинству показателей, по которым оценивали регионы. Так что это работа команды, бизнеса, но в данном случае оценивали команду, которая у руководителя республики сложилась. Я думаю, что это очень высокая оценка и достойна того, что делает Башкортостан.

Сергей Катырин

Генеральный директор АО «Баркли», руководитель рабочей группы по энергетической инфраструктуре Нацмодели Леонид Казинец считает, что Башкирия заслуженно заняла третье место в рейтинге, но есть и потенциал для дальнейшего развития.

Очень перспективный регион, и место хорошее, заслуженное, но и есть еще потенциал роста. Потому что, когда уже совсем самая верхняя позиция, то как бы все хорошо, а когда позиция очень хорошая, но с возможностью роста, мне кажется, это, с одной стороны, хорошая оценка работы, с другой — показывает, что можно еще двигаться дальше, всегда есть путь совершенствования. И с одной стороны — поздравления, а с другой — пожелания удачи, двигаться еще лучше, продвигаться и улучшать свою позицию.

 Леонид Казинец 
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