Вузы Башкирии начали прием документов

На этой неделе стартовала приемная кампания в российские вузы, техникумы и колледжи. Принимать документы учебные заведения начали с 20 июня. Для абитуриентов доступны несколько вариантов. Традиционно это можно сделать лично в приемной комиссии, также с помощью онлайн-сервисов. 11 человек написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, 81 балл и выше получили 1859 учащихся.

Переживать о поступлении Дамиру Загидуллину придется не сильно. Он стал мультистобалльником. Максимальный результат выпускник получил по русскому языку и биологии, 99 баллов набрал по химии.

К слову, в БГМУ в этом году стало больше бюджетных мест. Самыми востребованными направлениями в вузе остаются стоматология, педиатрия, лечебное дело. Кроме того, абитуриенты могут подать документы на немедицинские специальности: биофизику и биохимию, наноинженерию.

Учебные заведения в конкурентной борьбе за студентов стараются вносить новшества. В Евразийской политехнической школе УГНТУ обучающиеся получают сразу две специальности. Дополнительно — прикладную информатику.

В школе ведется подготовка по трем ключевым направлениям УГНТУ: нефтегазовому делу, химической технологии и строительству. Вторая специальность связана с изучением программирования и робототехники. Интеграция этих отраслей сейчас особенно востребована.

В Уфимском университете науки и технологий более пяти с половиной тысяч бюджетных мест по бакалавриату, магистратуре и специалитету. Факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики предлагает студентам новые направления. Они связаны с международной деятельностью. Обучающиеся смогут бесплатно пройти стажировку за границей. В этом году в Китай, к примеру, поедут 58 студентов.

А в аграрном среди новых направлений — «Биотехнология». Вуз оказывает меры поддержки высокобалльникам в виде ежемесячной стипендии в размере от одиннадцати до шестнадцати с половиной тысяч рублей. Указом главы республики выпускники, сдавшие ЕГЭ на максимальный результат и поступившие в местные вузы, получают 150 тысяч рублей.

По словам главы Минобрнауки России, большинство бюджетных мест выделено на специальности, способствующие технологическому лидерству страны. Из них почти 43% — направления, связанные с инженерией и современными технологиями. К слову, чтобы подать документы в любой вуз на территории страны, не обязательно выходить даже из дома. Сделать это можно через «Госуслуги» — вся нужная информация там найдется, оттуда же можно попасть на сайт вуза.