В Башкирии прошла операция «Мототехника»

В Абзелиловском районе прошла операция «Мототехника». Профилактическое мероприятие провели инспекторы Гостехнадзора и сотрудники полиции. Специалисты пообщались с владельцами квадроциклов, напомнили о нормативных требованиях безопасности при эксплуатации самоходных машин. Подробности далее.

Абзелиловский район славится туристической сферой. Особенно там популярен экстремальный отдых — катание на квадроциклах. Но водители самоходных машин часто нарушают правила. Поэтому сотрудники гостехнадзора провели рейд совместно с ГАИ. Частое нарушение водителей — езда по трассе.

Для управления квадроциклом водитель должен обладать удостоверением категории А1 или А2. В случае если они не имеются, мототехнику направляют на штрафстоянку. Сотрудники гостехнадзора отмечают, больше всего правила нарушают частные владельцы квадроциклов, приезжающие на выходные в курортный центр «Банное». Но многие знают, что на дорогах они могут встретить инспекторов, поэтому всегда имеют при себе весь пакет документов.

Профилактическое мероприятие провели и с арендаторами мототехники. Владельцев точек проверили на наличие всех необходимых документов, инвентаря и дали рекомендации.