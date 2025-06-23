В Уфе возложили цветы к памятнику «Землякам, ушедшим на фронт»

В Уфе состоялось возложение цветов к памятнику «Землякам, ушедшим на фронт». Церемония на площади перед железнодорожным вокзалом приурочена ко Дню памяти и скорби. Именно оттуда под марш «Прощание славянки» на фронт уходили сотни тысяч земляков.
В мероприятии приняли участие руководители министерств, силовых ведомств, ветераны, представители администрации. Андрей Назаров от имени Главы Башкортостана Радия Хабирова выразил сердечную признательность ветеранам, труженикам тыла, солдатским вдовам и детям войны. По традиции память погибших в Великой Отечественной войне присутствующие почтили минутой молчания.