В Уфе возложили цветы к памятнику «Землякам, ушедшим на фронт»

В Уфе состоялось возложение цветов к памятнику «Землякам, ушедшим на фронт». Церемония на площади перед железнодорожным вокзалом приурочена ко Дню памяти и скорби. Именно оттуда под марш «Прощание славянки» на фронт уходили сотни тысяч земляков.