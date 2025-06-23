Труженик тыла из Башкирии рассказал о военном времени

Марату Муллагалямову было 12 лет, когда началась Великая Отечественная война. Мальчику пришлось повзрослеть раньше времени. Отец ушел на фронт, тяжелая работа легла на плечи юноши. Накануне годовщины начала войны Марат Муллагалямов поделился воспоминаниями непростого периода своей жизни.

Марату Муллагалямову было 12 лет, когда пришла скорбная новость. Началась война. Жили они в деревне Серменево. Утро казалось обычным, и только настроение мамы насторожило ребенка.

Отец Марата Муллагалямова как секретарь парткома провел собрание среди сельчан. На нем говорили о добровольцах, которые готовы защищать Родину. Первым записался в список Сабит Муллагалямов. Его какое-то время не брали. А в ноябре он отправился в Уфу на формирование 112-й Башкавдивизии.

Перед отъездом папа привез корову. Она спасала от сильного голода. Дома всегда были молочные продукты. Марат Сабитович, его сестренка и мама остались втроем. И мальчику пришлось очень скоро стать мужчиной.

Отец погиб на фронте зимой 43-го года где-то на Украине. Точное место так и не было найдено. Сам Марат Муллагалямов, несмотря на сложности, окончил школу и поступил в Авиационный институт. После устроился работать на УМПО. Побывал во многих городах и воинских частях. А еще принимал участие в Параде Победы в Москве, так как в числе техники были авиационные самолеты.