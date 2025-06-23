Жителям Башкирии рассказали, как узнать о долгах и не испортить отпуск

Туристы могут получить запрет на выезд за пределы России. Это связано с тем, что отдыхающие забывают о наличии долга. Депутаты Госдумы пересмотрели критерии ограничений на выезд за рубеж, и теперь правила могут стать более гибкими для тех, кто столкнулся с временными финансовыми трудностями. Как узнать о запрете и не потерять деньги?

Наступила летняя пора, а вместе с ней и долгожданный период отпусков. Многие планируют провести это время за пределами страны, но ожидание приятных впечатлений от отдыха, к сожалению, может быть омрачено, если выяснится наличие задолженности по налогам и сборам.

Гульнара Имаева ежегодно ездит с сыном отдыхать за границу. И в этот раз запланировала поездку в Турцию. Вместе с турагентом проверили наличие долгов. Задолженностей у женщины нет. Поэтому они сразу перешли к подбору путевки.

Любая турфирма должна позаботиться о своих клиентах и их максимальной информированности о любых негативных моментах, которые могут повлиять на качество отдыха. Такая предусмотрительность позволит турагентству избежать ненужных претензий, ведь в случае невыезда за границу сумму за тур вернуть полностью удастся не во всех случаях.

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Проверить наличие долгов очень просто. Для этого достаточно воспользоваться сервисом ФНС России «Личный кабинет для физических лиц», мобильным приложением «Налоги ФЛ» или порталом «Госуслуги». Граждане, не имеющие доступа к интернету, могут уточнить свои обязательства и получить платежный документ, обратившись в налоговую инспекцию лично.

Запрет на выезд за границу является одним из самых распространенных наказаний для должников. В соответствии со статьей «Об исполнительном производстве», ограничения действуют в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья налоговая задолженность превышает 30 тысяч рублей. Поэтому, чтобы спокойно отдохнуть и не потерять деньги, нужно своевременно проверять наличие долгов.

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