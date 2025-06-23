Жителям Башкирии рассказали, как узнать о долгах и не испортить отпуск

Туристы могут получить запрет на выезд за пределы России. Это связано с тем, что отдыхающие забывают о наличии долга. Депутаты Госдумы пересмотрели критерии ограничений на выезд за рубеж, и теперь правила могут стать более гибкими для тех, кто столкнулся с временными финансовыми трудностями. Как узнать о запрете и не потерять деньги?

Наступила летняя пора, а вместе с ней и долгожданный период отпусков. Многие планируют провести это время за пределами страны, но ожидание приятных впечатлений от отдыха, к сожалению, может быть омрачено, если выяснится наличие задолженности по налогам и сборам.

Гульнара Имаева ежегодно ездит с сыном отдыхать за границу. И в этот раз запланировала поездку в Турцию. Вместе с турагентом проверили наличие долгов. Задолженностей у женщины нет. Поэтому они сразу перешли к подбору путевки.

Любая турфирма должна позаботиться о своих клиентах и их максимальной информированности о любых негативных моментах, которые могут повлиять на качество отдыха. Такая предусмотрительность позволит турагентству избежать ненужных претензий, ведь в случае невыезда за границу сумму за тур вернуть полностью удастся не во всех случаях.

Проверить наличие долгов очень просто. Для этого достаточно воспользоваться сервисом ФНС России «Личный кабинет для физических лиц», мобильным приложением «Налоги ФЛ» или порталом «Госуслуги». Граждане, не имеющие доступа к интернету, могут уточнить свои обязательства и получить платежный документ, обратившись в налоговую инспекцию лично.