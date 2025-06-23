В Уфимском училище искусств прошла первая защита дипломных работ по анимации

Сегодня в Уфимском училище искусств прошла защита выпускных квалификационных работ по специальности «Анимация». Это первый выпуск студентов в этом направлении.
Четыре года они изучали такие предметы, как рисунок, живопись, история искусств, а также создание анимации в 2D и 3D и многое другое. Свои дипломные работы представили семь студентов. Будущим художникам-мультипликаторам предстояло с нуля создать трехминутный анимационный фильм. Работы были выполнены в разных программах.
Члены экзаменационной комиссии оценивали идею, технику исполнения, цветовую гамму и то, как был озвучен фильм. В своих работах выпускники-аниматоры поднимали актуальные темы о дружбе, ответственности, доброте и даже о том, как справиться с тревожностью в современном мире. На создание фильма у ребят ушло полгода.