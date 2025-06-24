В Башкирии открыли монумент «Женщины 41-го»

В селе Стерлибашево открыли бронзовый монумент «Женщины 41-го». Памятник посвящен подвигу местных жительниц в годы войны. Скульптура изображает шесть женщин и ребенка, которые во время боевых действий пешком тащили телегу с едой до станции Раевка, чтобы спасти своих мужей из лагеря временного размещения.
Средства на установку монумента собирали местные жители, предприниматели и депутаты. В основу легла реальная история, описанная писателем Заки Зайнуллиным. Местные власти надеются, что памятник станет символом стойкости и будет напоминать новым поколениям о важности сохранения исторической памяти.