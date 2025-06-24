В Уфе проводили на срочную службу почти 200 новобранцев

Около 200 новобранцев из Башкортостана будут проходить военную службу в сухопутных войсках. В Уфе состоялся торжественный митинг, посвященный отправке призывников в составе воинского эшелона. Пункт назначения – город Уссурийск, где молодых людей распределят по воинским частям.

Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и подразделения, где освоят современную военную технику, получат военно-учётную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной подготовкой. Призыв продлится до 15 июля текущего года.