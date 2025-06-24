В Уфе провели занятия «Безопасные игры в воде»

В Уфе на озере Кашкадан прошли открытые занятия «Безопасные игры в воде». Через мастер-классы, командные игры и уроки по технике безопасности дети будут осваивать правила поведения на водоемах. Это жизненно необходимые навыки. За последние две недели в республике утонули 14 человек, а с начала года в регионе из воды извлекли 43 погибших, пять из которых – несовершеннолетние. Чтобы не допустить трагедий, как раз и нужны такие занятия.

Оказывать первую помощь должен уметь каждый. Прежде всего необходимо вызвать скорую и проверить дыхание – в такие моменты счет идет не на минуты, а на секунды. Инструкторы вместе с тренерами показывали, как делать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, а также рассказывали важные детали: правила входа и выхода из воды, что делать при судорогах и как пользоваться плавательными средствами.

Чтобы занятия проходили весело, ребятам предложили устроить дружественный матч по водному поло. Участвовать мог любой желающий. Дети открыли для себя мир водных видов спорта. Заодно тренеры и инструкторы могли оценить, как усвоили ребята правила поведения на воде и как держатся на плаву.

Занятия планируется проводить каждую неделю на протяжении всего лета. Наряду с водным поло будут доступны и другие дисциплины. В частности, синхронное плаванье.