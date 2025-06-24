В Башкирии прошел праздник сметаны

В Иглинском районе устроили праздник сметаны. Каймак-байрам прошел в деревне Карамалы. Для гостей организовали концерт, мастер-классы. На площадке «Каймак» каждый мог принять участие в изготовлении сливок и узнать, как из молока получается сметана, а затем – масло.
Для любителей кулинарии прошёл мастер-класс по приготовлению дучмака – блюда из дрожжевого теста с творогом. Главной изюминкой праздника стала выставка молочной продукции, где были представлены традиционные сметана, кызыл эремсэк, творог, корот, простокваша и масло. Каждый желающий мог продегустировать блюдо.