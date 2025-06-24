В Башкирии прошел праздник сметаны

Из чего делается сметана, откуда получается молоко, и вот очень вкусные вареники здесь наши хозяйки варят – всё это делается из молочных продуктов. Праздник проводится с такой душой, очень душевно. Конечно, нам сегодня не до праздников, у нас проводится СВО, но такими мероприятиями мы стараемся поддержать наши семьи, встретиться с нашими семьями участников СВО. Очень ждем их с нетерпением домой.

Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района