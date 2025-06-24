В Башкирии прошел праздник сметаны

В Иглинском районе устроили праздник сметаны. Каймак-байрам прошел в деревне Карамалы. Для гостей организовали концерт, мастер-классы. На площадке «Каймак» каждый мог принять участие в изготовлении сливок и узнать, как из молока получается сметана, а затем – масло.

Для любителей кулинарии прошёл мастер-класс по приготовлению дучмака – блюда из дрожжевого теста с творогом. Главной изюминкой праздника стала выставка молочной продукции, где были представлены традиционные сметана, кызыл эремсэк, творог, корот, простокваша и масло. Каждый желающий мог продегустировать блюдо.

Очень довольна, что пришла, недавно только узнала, через полчаса мы уже тут. И тут такая праздничная атмосфера, народ такой весёлый, национальные костюмы, песни, пляски. Очень-очень здорово, вкусно приготовлены эчпочмаки. Молоко, сметана – все очень-очень здорово. Молодцы карамалинцы.

Эльза Шахмотова

Из чего делается сметана, откуда получается молоко, и вот очень вкусные вареники здесь наши хозяйки варят – всё это делается из молочных продуктов. Праздник проводится с такой душой, очень душевно. Конечно, нам сегодня не до праздников, у нас проводится СВО, но такими мероприятиями мы стараемся поддержать наши семьи, встретиться с нашими семьями участников СВО. Очень ждем их с нетерпением домой.

Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района
Волна
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