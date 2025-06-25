В Уфе прошли мероприятия арт-проекта «Ракета Мечты»

В Уфе прошел цикл мероприятий арт-проекта «Ракета Мечты», направленный на поддержку детей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями. Организатором выступил фонд ЮНИТИ при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Президентского фонда культурных инициатив и Ракетно-космического центра «Прогресс».
В онкоцентре Республиканской детской клинической больницы ребята под чутким руководством космонавта рисуют свои самые заветные мечты. Но для кого-то они превращаются в точный план действий, как, например, у 9-летнего Владислава Сухобокова, который мечтает стать садоводом. А кто-то хочет стать космонавтом. Созданные детьми рисунки уже в этом году отправятся в космос.
А рядом с детьми в эти дни – человек, который знает, что такое мечта, ставшая реальностью. В Уфу приехал лётчик-космонавт, чтобы лично поддержать участников проекта и убедить их, что все возможно.
По словам врачей, такие мероприятия – важная часть восстановления.
Внимание к таким инициативам – не просто формальность, а вклад в здоровье и моральное состояние тех, кто сегодня нуждается в особой заботе.