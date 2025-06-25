Житель Стерлитамака изготавливает сувениры, посвящённые городу и республике

Житель Стерлитамака занялся изготовлением сувенирной продукции, посвященной родному городу и республике. Художник Максим Тимирбулатов давно занимается искусством, а некоторые его работы можно встретить на улицах города. Сейчас он хочет сделать свой вклад в туристическую узнаваемость Стерлитамака.

Создание магнита начинается с заливки в силиконовую форму специальной смеси. Ее состав мастер Максим Тимирбулатов держит в секрете – придумал сам. Эскизы тоже свои. Раствор застывает за полчаса, после художник приступает к прокраске основы, затем и к росписи деталей. Ручная работа, которая делает каждый магнит, по сути, индивидуальным. Тематика большинства из них посвящена республике и родному Стерлитамаку. Созданием таким магнитов мужчина занялся недавно.

Более 20 лет Максим Тимирбулатов работает в творческой сфере. Ранее трудился на заводе и даже пробовал поступить на художественно-графический факультет. Не получилось. Но неудача не отбила желания заниматься искусством. Начал с росписи автомобилей и стен под заказ. Постепенно росла масштабность работ. В городе он создал муралы по заказам местной администрации. А одну из стен украшает работа в память о певце Кирилле Толмацком. Максим тяготеет к направлению стимпанка и создает предметы интерьера в данном стиле. Даже диван в мастерской перекрасил на свой вкус.