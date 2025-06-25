В Уфе иностранная делегация возложила цветы в парке Победы

Сегодня официальные представители иностранных государств приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Миннигали Губайдуллину и Александру Матросову в Уфе. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти и скорби – 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

После этого официальная делегация посетила республиканский Музей Боевой Славы в парке Победы. Там дипломаты ознакомились с экспозициями. Представители Министерства иностранных дел России в Уфе и дипломатического корпуса республики вместе со студентами ежегодно принимают участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби.