В Башкирии ушел из жизни экс-глава Белорецкого района Евгений Карепанов

Накануне на 85-м году ушел их жизни общественный деятель, бывший глава администрации Белорецкого района и председатель совета Белорецкого района Евгений Карепанов.

С 1965 по 1996 годы работал директором белорецкой киносети, в 1999 году избран депутатом палаты представителей Государственного Собрания республики. Под его руководством были построены детские сады, школы, дороги, благоустраивались населенные пункты.