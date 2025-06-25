В Башкирии ушел из жизни экс-глава Белорецкого района Евгений Карепанов

Накануне на 85-м году ушел их жизни общественный деятель, бывший глава администрации Белорецкого района и председатель совета Белорецкого района Евгений Карепанов.
С 1965 по 1996 годы работал директором белорецкой киносети, в 1999 году избран депутатом палаты представителей Государственного Собрания республики. Под его руководством были построены детские сады, школы, дороги, благоустраивались населенные пункты.
Евгений Яковлевич награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы народов», «За заслуги перед Республикой Башкортостан», Почетной грамотой Республики Башкортостан. Соболезнования выразил глава региона и другие официальные лица.