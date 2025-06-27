Боец СВО из Башкирии поздравил родителей с золотой свадьбой

Участник специальной военной операции из Иглинского района с позывным «Стекло» поздравил своих родителей с золотой свадьбой.
Несмотря на то что боец не сможет присутствовать на празднике из-за выполнения служебных обязанностей, ему удалось побывать на выпускном сына, который успешно окончил девятый класс. Боец отметил, что родители являются для них настоящим примером любви, трудолюбия и порядочности.
С 2023 года мужчина служит в ремонтной роте, где занимается эвакуацией техники с поля боя и её подготовкой для выполнения боевых задач. «Стекло» с ответственностью и профессионализмом исполняет свой долг, так же как и его дедушка по матери, Алексей Поликарпов, который был участником Великой Отечественной войны. Алексей Николаевич сражался на фронте с 1938 по 1945 год и пережил множество исторических битв, включая сражение под Халхин-Голом. Внук уверен, что их дело правое, и победа непременно будет за ними.
Решение служить вызвало беспокойство у семьи, однако они поддержали его без колебаний. Старшая сестра Наталия гордится братом и считает его истинным патриотом, который с достоинством выполняет свои обязанности.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Иглинские вести».