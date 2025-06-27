Боец СВО из Башкирии поздравил родителей с золотой свадьбой

Несмотря на то что боец не сможет присутствовать на празднике из-за выполнения служебных обязанностей, ему удалось побывать на выпускном сына, который успешно окончил девятый класс. Боец отметил, что родители являются для них настоящим примером любви, трудолюбия и порядочности.

С 2023 года мужчина служит в ремонтной роте, где занимается эвакуацией техники с поля боя и её подготовкой для выполнения боевых задач. «Стекло» с ответственностью и профессионализмом исполняет свой долг, так же как и его дедушка по матери, Алексей Поликарпов, который был участником Великой Отечественной войны. Алексей Николаевич сражался на фронте с 1938 по 1945 год и пережил множество исторических битв, включая сражение под Халхин-Голом. Внук уверен, что их дело правое, и победа непременно будет за ними.