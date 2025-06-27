В Башкирии прошли учения по ликвидации очага ящура

В Хайбуллинском районе был обнаружен очаг ящура. Это стало легендой межрегиональных командно-штабных учений по ликвидации чрезвычайной ситуации. Главная цель – отработка действий и проверка готовности всех профильных служб.

В учениях был задействован сводный республиканский противоэпизоотический отряд. Также в тренировке участие приняли и специалисты из Оренбургской области. Был развернут ветеринарный контрольно-пропускной пункт, установлен дезбарьер. Был показан порядок отбора, упаковки и доставки проб материала в лабораторию, а также дезинфекционные мероприятия.