В Уфе прошла акция «Ищу человека» в помощь бездомным животным

В Уфе прошла акция «Ищу человека». Благотворительный проект, посвященный помощи бездомным животным, уже в шестой раз собирает всех неравнодушных к их судьбе.

Местные приюты активно участвовали в акции. На площадке посетители смогли не только увидеть животных, но и провести с ними время. Помимо внимания, ласки и игр, некоторые четвероногие друзья обрели новых хозяев.

Конечно же, наша главная цель – пристроить как можно больше собак, но в ответственные руки. Судьбу мы дальнейшую, конечно же, обязательно наблюдаем. Нам звонят, когда какие-то вопросы появляются, может быть, проблемы по лечению. В общем-то, всегда координируем. Евгения Сытина, учредитель АНО «Круг спасения»

В рамках акции прошли уроки по гуманному и ответственному обращению с животными. Кроме того, на месте работали профессиональные ветеринары. Все желающие могли получить ответы на волнующие вопросы, а также воспользоваться услугами чипирования и вакцинации домашних животных.

Стартовала акция 21 декабря 2024 года. Мы видим, что с каждой акцией все больше посетителей, все больше человек хотят помочь, принять участие. Большой отклик от жителей мы получаем, поэтому продолжаем данную работу. Ришат Исмагилов, заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы

Люди всех возрастов хотели внести свой вклад. В течение всего дня они приносили корма, медикаменты, игрушки – всё, что поможет содержанию животных в приютах.

Очень нравится идея администрации, что каждый раз в разных районах. Мы сможем таким образом охватить весь город, всю аудиторию. Все по крайней мере хотя бы слышали про эту акцию. Юлиана Гафарова, руководитель АНО Центр «Дом с хвостом»