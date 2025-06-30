В Уфе прошла акция «Ищу человека» в помощь бездомным животным

В Уфе прошла акция «Ищу человека». Благотворительный проект, посвященный помощи бездомным животным, уже в шестой раз собирает всех неравнодушных к их судьбе.
Местные приюты активно участвовали в акции. На площадке посетители смогли не только увидеть животных, но и провести с ними время. Помимо внимания, ласки и игр, некоторые четвероногие друзья обрели новых хозяев.
В рамках акции прошли уроки по гуманному и ответственному обращению с животными. Кроме того, на месте работали профессиональные ветеринары. Все желающие могли получить ответы на волнующие вопросы, а также воспользоваться услугами чипирования и вакцинации домашних животных.
Люди всех возрастов хотели внести свой вклад. В течение всего дня они приносили корма, медикаменты, игрушки – всё, что поможет содержанию животных в приютах.
Для гостей устроили шоу. Четвероногие участники продемонстрировали свои умения, полученные от специалистов кинологической дрессировки. Также в парке провели игры, мастер-классы и концертные выступления.