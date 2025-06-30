Боец из Башкирии спасает раненных бойцов на СВО

Участник специальной военной операции уже несколько лет занимает должность руководителя ветеринарной службы в Фёдоровском районе. Семь месяцев назад он подписал контракт с Минобороны России. Во время отпуска боец с позывным «Кореш» навестил коллег на ветеринарной станции в селе Фёдоровка.

Как рассказал военнослужащий, его подразделение базируется в Костроме. Его брат служит рядом в бронегруппе, а сам «Кореш» — в медвзводе. Первые две недели он проходил общее учебное формирование. В январе его перевели на курсы тактической медицины. Сейчас боец выполняет обязанности санинструктора, а недавно его назначили командиром отделения медвзвода.

В его задачи входит эвакуация раненых с поля боя. Ему приходится принимать критически важные решения: как добраться до пострадавшего и как оказать первую помощь. Иногда медикам приходится ждать окончания обстрела, а порой действовать под огнем — под ударами дронов и взрывами снарядов.

Боец поделился, что лично спас двоих раненых сослуживцев, а в составе группы эвакуировал уже десятки бойцов.

Несмотря на сложные условия — жизнь в блиндажах и постоянную опасность, — бойцы сохраняют высокий моральный дух. Вместе с ним служат выходцы из Мелеуза и Стерлитамака — все помогают друг другу, создавая атмосферу взаимовыручки.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).