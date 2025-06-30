В Башкирии прошел фестиваль «Союз табынских родов»

Традиционный «Союз табынских родов» на этот раз прошел в Давлеканово. VII Межрегиональный молодежный фестиваль посвятили 80-летию Победы, Году защитников и поддержки участников СВО и членов их семей.
На мероприятие приехали представители семи районов республики и Оренбургской области. В программу включили состязание молодых сказителей и памяти сэсэна Зулярам Снигиревой-Тугашевой, башкирское многоборье, конкурсы. Была организована выставка промыслов, национальных блюд и родословных; состоялся концерт.