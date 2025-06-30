В Уфе в шестой раз прошли международные соревнования X-WATERS

Заплыв прошел на реке Белая. Участники преодолевали дистанции от 500 метров до 20 километров по направлению течения. В стартах впервые смогли принять участие спортсмены младше 18 лет.

Меньше получаса до старта — время последних приготовлений. Спортсмены поправляют гидрокостюм, страховочный буй и транспондер. Это обязательное снаряжение для заплыва X-WATERS. Международная серия проходит в Уфе ежегодно. Сергей Кириллов участвует в нем уже в третий раз в составе плавательного клуба.

В первую очередь это не только результат. Это все-таки мероприятие, которое нас объединяет, любителей спорта, плавания. Здесь мы встречаемся, общаемся, весь год мы тренируемся, чтобы к этому дню подойти в наилучшей форме и проверить, насколько ты стал лучше, чем был вчера. Сергей Кириллов, участник соревнований X-WATERS /г. Уфа

Для спортсменов из Магнитогорска знакомство со столицей Башкортостана начинается именно с Белой. Но в заплыве они участвуют не впервые: уже был опыт на меньших дистанциях.

Первый раз я проплыла на Банном километр. В том году познакомилась вообще с X-WATERS. Потом мы поплыли в Анталии в этом году, проплыли одну милю. А сейчас решили попробовать 2,5 километра в Уфе. Елена Вдовина, участница соревнований X-WATERS /г. Магнитогорск

Мы только начинающие пловцы, поэтому мы заходим потихонечку, познаем себя. Увеличиваем расстояние. Надеемся, что так же, как и многие здесь сегодня, у нас будет в дальнейшем и 20 километров. Алексей Асмаев, участник соревнований X-WATERS /г. Магнитогорск

Обязательный ритуал перед заплывом - потрогать воду. Белая уже успела прогреться выше 17 градусов. Пасмурная погода участников не напугала. В этот раз в Уфу приехали более 500 пловцов из разных стран. Самых мастеровитых можно было отличить по золотым шапочкам.

Есть некоторые изменения по дистанциям. Мы убрали дистанцию 3,5 километра. Вместо нее сейчас дистанция 2,5 километра. И было добавлено две короткие дистанции: километр и 500 метров. В рамках 500 метров мы также добавили категорию Junior, то есть теперь у нас могут стартовать участники младше 18 лет. Раньше такого у нас не было. Вадим Пешков, главный судья соревнований