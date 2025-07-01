Боец СВО из Башкирии удостоен ордена Мужества

Капитан с позывным «Бирск» из Янаульского района находится на передовой с первых дней специальной военной операции. Его храбрость и решительность не остались незамеченными: за свои заслуги он был удостоен ордена Мужества, а также нескольких медалей за отвагу, храбрость и боевые отличия. Эти награды — лишь малая часть его личной истории, о которой рассказал глава муниципалитета Салават Гильмиев.

Несмотря на тяжелые условия службы, капитан «Бирск» сохраняет боевой дух, зная, что его ждут дома. Супруга бойца всегда была его надежной опорой, особенно в трудные времена. Вместе они пережили множество событий — от радостных до тревожных, и каждый из этих моментов только укрепил их связь. Особую мотивацию бойцу дает их трехлетний сын, который с нетерпением ждет возвращения отца. Каждый раз, когда капитан думает о своем ребенке, в его сердце разгорается желание вернуться домой целым и невредимым.

Он понимает, что ради них стоит бороться и держаться, ведь настоящая сила заключается не только в военных достижениях, но и в любви и поддержке семьи.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).