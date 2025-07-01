Как выбрать школьную форму: советы по новому ГОСТу

Удобство, эстетика и безопасность — одни из требований, которые теперь учитывает новый ГОСТ. С сегодняшнего дня в России действует национальный стандарт с едиными требованиями к качеству школьной формы. В нем подробно описаны технические требования к одежде и методы испытаний ткани. Чтобы получить сертификат, форма должна быть гигроскопична, воздухопроницаема и нетоксична.

Чтобы впитывала влагу, была дышащей и износостойкой — такие требования к ткани у большинства родителей, которые подбирают школьную форму. Эти пункты легли в основу утвержденного ГОСТа. Исследования на соответствие материал проходит в центре стандартизации, метрологии и испытаний. И это важно, потому что дети носят одну и ту же одежду по несколько часов ежедневно в течение года.

Единые правила существовали и раньше, но новый документ расширил круг требований, появилось понятие «школьная форма». Поэтому в лаборатории проверяют материалы по ряду показателей. Например, чтобы вещь не мялась и держала форму, производители могут обрабатывать ткань свободным формальдегидом. Тестируют готовое изделие и на гипоаллергенность.

Качество материала оценивают и визуально. Одна из проблем школьной формы — появление катышек. Чтобы ее предупредить, проводится важное испытание — проверка на стираемость и пилингуемость. В аппарат загружают ткань, устанавливают максимальное значение в 3000 оборотов. По завершении ткань должна остаться в том же виде, в котором и была изначально.

Также в ГОСТ вошли и такие пункты, как безопасность фурнитуры — отсутствие острых элементов, удобный крой, не сковывающий движения, а еще запрет на символику неформальных объединений. И напротив, рекомендуется использовать государственный триколор или герб. А стиль значится как светский и деловой. Учащиеся могут выбрать дизайн и комплектацию формы, её фасон и материал.

Пока в разгаре летние каникулы, крупные швейные фабрики республики работают в режиме нон-стоп. Изготавливают одежду для школьников и учителей по всей стране. Спросом пользуются и шевроны, особенно патриотические.