Сегодня в Уфе стартовал XIII Всероссийский съезд молодых ученых. Подобное событие проходит впервые в Башкортостане. Почти две тысячи ученых из разных уголков России и стран Дальнего и Ближнего зарубежья приехали не только обменяться опытом, но и наладить сотрудничество. Вклад республики в научно-технологическое развитие государства высоко оценивают федеральные эксперты. На пленарном заседании глава республики Радий Хабиров заявил, что лично поддержит ученых, которые захотят работать в регионе.
Целый научный десант в лице почти двух тысяч человек впервые прибыл в Уфу в таком масштабе. Они охотно делятся с коллегами последними передовыми разработками, как, к примеру, известный российский физик Максим Никитин. Вместе с соратниками он разработал микроскоп, который способен до мельчайших подробностей распознать раковые клетки.
Максим Никитин — лауреат государственной премии России и Президента страны за создание наночастиц, которые выявляют раковые клетки, и за открытие механизма хранения и передачи данных в ДНК. Цель — сделать так, чтобы будущее лекарство поражало опухоль и не влияло на весь организм.
И для научных умов в Башкортостане есть все возможности для развития. На пленарном заседании XIII Всероссийского съезда молодых ученых Радий Хабиров заявил, что лично поддержит специалистов, которые захотят работать в республике.
В последние годы в республике огромное внимание уделяется науке. Почти 900 млн рублей выделили на премии, гранты, улучшение жилищных условий специалистов и финансирование стажировок. Башкортостан занимает первое место среди регионов России по предоставлению мер поддержки молодым учёным.
Успехи Башкортостана в научно-технологическом развитии высоко оценивает и заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский. Он считает республику одним из лучших регионов для ученых.
По инициативе Радия Хабирова в республике активно создают инфраструктуру для ведения исследований. Четыре университета региона вошли в программу «Приоритет-2030». В центре столицы строится межвузовский кампус. Рядом с ним открылся геномный центр. Обновляются лаборатории и появляются новые, оснащенные современным оборудованием.
И башкирским ученым тоже есть что показать. Так, исследователи Уфимского университета науки и технологий представили разработки в области микроэлектроники.
Инновационное изобретение показали инженеры университета науки и технологий МИСИС из Москвы. Это первый биопринтер российского производства. С помощью него можно напечатать щитовидную железу мыши или даже регенерировать барабанную перепонку человека — сам процесс печати которой длится около семи секунд. Аппарат уникален среди мировых аналогов тем, что он спроектирован как станок и способен наносить биоматериал.
Всероссийский съезд молодых ученых дает возможность исследователям не только знакомиться друг с другом и налаживать контакты. Это идеальная площадка для того, чтобы научные умы России делились идеями с бизнесом и заказывали новые приборы, микроскопы и всё то, что поможет новым открытиям. И, вероятно, мир узнает о современных последователях Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Игоря Курчатова и других известных учёных.