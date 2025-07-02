В Уфе стартовал XIII Всероссийский съезд молодых ученых

Сегодня в Уфе стартовал XIII Всероссийский съезд молодых ученых. Подобное событие проходит впервые в Башкортостане. Почти две тысячи ученых из разных уголков России и стран Дальнего и Ближнего зарубежья приехали не только обменяться опытом, но и наладить сотрудничество. Вклад республики в научно-технологическое развитие государства высоко оценивают федеральные эксперты. На пленарном заседании глава республики Радий Хабиров заявил, что лично поддержит ученых, которые захотят работать в регионе.

Целый научный десант в лице почти двух тысяч человек впервые прибыл в Уфу в таком масштабе. Они охотно делятся с коллегами последними передовыми разработками, как, к примеру, известный российский физик Максим Никитин. Вместе с соратниками он разработал микроскоп, который способен до мельчайших подробностей распознать раковые клетки.

Максим Никитин — лауреат государственной премии России и Президента страны за создание наночастиц, которые выявляют раковые клетки, и за открытие механизма хранения и передачи данных в ДНК. Цель — сделать так, чтобы будущее лекарство поражало опухоль и не влияло на весь организм.

И сейчас нам интересно понять, какую информацию природа там хранит, чтобы использовать эту информацию как возможный ключ к лечению сложных заболеваний, к пониманию, что такое старение, эволюция как работала. Очень здорово, что все ребята из разных регионов могут посмотреть лучшие практики здесь, в Уфе. Максим Никитин, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института, доктор физико-математических наук

И для научных умов в Башкортостане есть все возможности для развития. На пленарном заседании XIII Всероссийского съезда молодых ученых Радий Хабиров заявил, что лично поддержит специалистов, которые захотят работать в республике.

Наука без финансирования невозможна. Но не менее важно создать атмосферу, в которой учёный чувствует, что он нужен, что он выполняет важную миссию. Это должно выражаться не в словах, а в реальных делах со стороны руководства региона и общества. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В последние годы в республике огромное внимание уделяется науке. Почти 900 млн рублей выделили на премии, гранты, улучшение жилищных условий специалистов и финансирование стажировок. Башкортостан занимает первое место среди регионов России по предоставлению мер поддержки молодым учёным.

Такие события дают исследователям, которые занимаются наукой, возможность пообщаться между собой, обменяться опытом, повышают престиж научной деятельности. Кроме того, республика получает интересные практики и понимание, как организована работа в других регионах, какие научные исследования проводят молодые учёные. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Успехи Башкортостана в научно-технологическом развитии высоко оценивает и заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский. Он считает республику одним из лучших регионов для ученых.

По инициативе Радия Хабирова в республике активно создают инфраструктуру для ведения исследований. Четыре университета региона вошли в программу «Приоритет-2030». В центре столицы строится межвузовский кампус. Рядом с ним открылся геномный центр. Обновляются лаборатории и появляются новые, оснащенные современным оборудованием.

И башкирским ученым тоже есть что показать. Так, исследователи Уфимского университета науки и технологий представили разработки в области микроэлектроники.

Инновационное изобретение показали инженеры университета науки и технологий МИСИС из Москвы. Это первый биопринтер российского производства. С помощью него можно напечатать щитовидную железу мыши или даже регенерировать барабанную перепонку человека — сам процесс печати которой длится около семи секунд. Аппарат уникален среди мировых аналогов тем, что он спроектирован как станок и способен наносить биоматериал.