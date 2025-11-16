В Башкирии прошёл III Всероссийский съезд школ креативных индустрий

На неделе в Башкортостане прошёл III Всероссийский съезд школ креативных индустрий. Впервые для масштабного проекта выбрали региональную площадку. Такое решение не было случайным. В республике развитию этой молодой отрасли уделяют особое внимание. Башкортостан – единственный субъект в стране, в котором учрежден День креативных индустрий. На этой неделе, кроме того, утвердили новую премию для творческих людей. Заявки будут приниматься до 23 ноября.

Название школы – креативных индустрий – говорит само за себя. Здесь дети бесплатно осваивают специальности будущего: аниматора, графиста, звукорежиссера, видеомонтажера. Направление они выбирают по желанию, после основных уроков уже в этой творческой школе строят по кирпичикам фундамент будущей карьеры.

Креативных школ в республике уже три. В Уфе, Стерлитамаке и Сибае. Учатся в них 600 детей. Башкортостан несколько лет назад в числе первых получил федеральную субсидию на создание этих пространств. И то, что регион стал первой площадкой для проведения всероссийского съезда школ креативных индустрий, неслучайно. Опыт уже есть, а главное – имеются уникальные наработки.

В Уфу приехали более 150 руководителей школ креативных индустрий со всей страны. Главная тема – как превратить знания учеников в реальные проекты, обменяться опытом и забрать домой новые кейсы.

Что такое креативные индустрии? Одежда, фильмы, музыка, компьютерные игры – все, что создано интеллектом и талантом человека. Республика сегодня в числе лидеров в развитии творческих инициатив. Единственный регион, где учрежден День креативных индустрий, действует профильный совет во главе с руководителем республики и принят специальный закон о поддержке отрасли.

По сути, индустрия была всегда, просто она не была должным образом упакована. К примеру, на Прямой линии к Радию Хабирову обратились миякинские мастерицы с вопросом развития бренда. Башкирским паласам с национальным узором сотни лет. Но в современных реалиях они могут стать не просто элементом дизайна, а прибыльным делом.

К слову, в регионе успешно развивается анимационный кластер, в который входят Училище искусств, студия «Муха» и киностудия «Башкортостан». Реализованные проекты – на больших экранах. Сейчас идет работа над анимацией полнометражного 3D-фильма «Потомки Салавата». Кластер – тоже значимая часть креативных индустрий. Главное, что создана база, где обучают профессионалов по этому направлению. В 2021 году по инициативе Главы Башкортостана открылась специальность «Анимация» в Уфимском училище искусств.