В Башкирии ветеран ВОВ празднует свое 100-летие

Единственный участник Великой Отечественной войны Чишминского района отметил свой 100-летний юбилей. Поздравить Султана Хайдарова в этот день пришли не только родные, близкие и соседи. Перед домом ветерана прошёл небольшой парад с участием военного оркестра.
Юбиляр родился в многодетной семье в деревне Бикеево, где и прожил всю жизнь. До войны был разнорабочим в колхозе. Сначала на фронт ушли старшие братья, а в феврале 1943 года защищать Родину отправился и сам Султан Хайдаров, которому не было и 18 лет. Прошёл полугодовую учебку в стрелковом полку в городе Чкалов. А после был отправлен служить автоматчиком во 2-й Украинский фронт в составе 111-й стрелковой дивизии.
Сегодня 100 летний житель села Бикеево является почётным гражданином района. В этот день ему был вручён и особый памятный знак.