В Башкирии ветеран ВОВ празднует свое 100-летие

Юбиляр родился в многодетной семье в деревне Бикеево, где и прожил всю жизнь. До войны был разнорабочим в колхозе. Сначала на фронт ушли старшие братья, а в феврале 1943 года защищать Родину отправился и сам Султан Хайдаров, которому не было и 18 лет. Прошёл полугодовую учебку в стрелковом полку в городе Чкалов. А после был отправлен служить автоматчиком во 2-й Украинский фронт в составе 111-й стрелковой дивизии.