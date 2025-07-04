В Башкирии стартовал мониторинг безопасности детских объектов

Рабочая группа по мониторингу безопасности детских лагерей, площадок, пляжей и парков приступила к работе. Она создана при Общественной приёмной Единой России в Башкортостане.

В группу вошли региональные специалисты Роспотребнадзора, Министерства просвещения, МЧС, депутаты всех уровней и общественных организаций. Главная цель — выявить грубые нарушения, потенциально опасные. В каждом из муниципальных районов будут мониторить объекты летнего отдыха детей.

Жители сел и городов республики на местах лучше знают о местах и объектах, где дети могут получить увечья или где опасно находиться. Можно подключиться к мониторингу. Позвонить на телефон общественной приемной 8(347)226-78-28 и сообщить, на что следует обратить внимание.