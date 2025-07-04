Радий Хабиров и Антон Котяков посетили кадровый центр в Сибае

Сегодня министр труда и соцзащиты России Антон Котяков и Радий Хабиров осмотрели кадровый центр в Сибае. Учреждение открыли в прошлом году в рамках нацпроекта «Демография». Новые подходы к поиску персонала позволили сократить среднее время трудоустройства и продолжительность безработицы.

Сибайский центр занятости стал первым в России, открытым в виде модульного здания. Строили его в рамках нацпроекта «Демография». Делать ремонт экономически было невыгодным. Так и родилась идея с нуля поднять новое здание. Обновление службы занятости в регионе начали 6 лет назад. Из федеральной казны на эти цели выделили 468 млн рублей, еще полмиллиарда из бюджета Башкортостана.

Open Space — открытое пространство для консультаций, зоны для соискателей и работодателей, кабинет психолога и групповых занятий. Центр продуман до мелочей. К тем, кто в поисках работы, индивидуальный подход. К примеру, если планирует найти работу женщина с маленьким ребенком, помогут не только соискателю, сотрудники центра будут искать возможности для устройства малыша. Решения разработаны по 10 жизненным и 5 бизнес-ситуациям.

Ветераны СВО, их близкие, инвалиды также могут переобучиться и найти работу. В центре разработаны специальные программы. Радий Хабиров отметил, что обновленные центры занятости превратились в систему сопровождения соискателей вплоть до трудоустройства.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы создаём хорошие современные условия для тех, кто работает в центрах занятости, и для тех, кто в них обращается. В моменте мы строим ещё шесть подобных объектов. А в целом по республике привели в порядок уже 51 кадровый центр.