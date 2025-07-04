Министр труда России оценил подготовку специалистов на ОДК-УМПО

Во второй половине дня федеральному министру показали, как организована подготовка специалистов на одном из крупнейших промышленных предприятий республики. Антон Котяков и Радий Хабиров посетили производственно-учебный центр «Ростеха» на базе ОДК-УМПО.

Учился в авиационном университете, но так вуз и не окончил. Потом трудился разнорабочим на стройке. В один момент захотелось заняться чем-то серьёзным и стабильным. В итоге Дмитрий Поляков решил встать за станок с последующей перспективой карьерного роста.

У каждого своя история и мотивы, но объединяет их одно: они хотят работать в ОДК-УМПО. Именно поэтому пришли в производственно-учебный центр Госкорпорации Ростех на базе предприятия. Здесь готовят специалистов самых востребованных рабочих профессий для двигателестроения.

С тем, как готовят для себя кадры в ОДК-УМПО и повышают квалификацию молодые работники, сегодня ознакомили министра труда и социальной защиты России. Антон Котяков вместе с Главой Башкортостана Радием Хабировым прошлись по цехам учебного центра и осмотрели аудитории.

Пообщались гости и с участниками образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха». Это программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли. ОДК-УМПО реализует проект с 2021 года совместно с Уфимским университетом науки и технологий. Сейчас по этой программе в УУНиТ обучаются 127 ребят. В новом учебном году планируется принять еще 65 студентов.