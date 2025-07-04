В Уфе завершился съезд молодых учёных

Он собрал около 1500 участников из России, а также Беларуси, Китая, Азербайджана и других стран. Основная задача XIII Всероссийского съезда — вовлечь молодых учёных в решение важнейших задач для общества и страны. В течение трёх дней на площадке Конгресс-холла «Торатау» молодые умы, ведущие специалисты, представители власти и бизнеса в формате панельной дискуссии, круглого стола и открытого микрофона обсуждали возможности науки. Опирались и на достижения Башкортостана, отметив высокий уровень научно-технологического развития региона.

Выставки, мастер-классы, сессии и пленарные дискуссии. Вот уже три дня учёные, представители власти и научных центров делятся с молодым поколением своим опытом, знаниями, разработками.

Проведено более 70 мероприятий, где выступили порядка 260 спикеров. Обсудили все важные темы — от мер поддержки молодых ученых, взаимодействия науки и бизнеса до карьерных возможностей и законодательных инициатив в сфере науки и образования.

Сегодня республика возглавляет национальный рейтинг по объёму инвестиций в науку, а также занимает лидирующие позиции по комфортности условий для научной деятельности и по поддержке молодых учёных. Так, за последние 3 года из бюджета республики выделено более 850 млн рублей на поддержку 11 научных исследований и 60 проектов молодых аспирантов и кандидатов наук.

За два года молодые умы прошли почти 500 научно-образовательных стажировок. Создано четыре лаборатории мирового уровня. К слову, всего в Евразийском научно-образовательном центре — 18 молодежных лабораторий. Там проводят свои исследования и группа разработчиков уникального датчика.

Миниатюрные датчики на основе интегральной фотоники размером до одного миллиметра. Эту разработку на выставке съезда представили исследователи из молодёжной лаборатории. Среди них и обладатель стипендии им. Камиля Валиева за исследования в области микроэлектроники, Владислав Иванов. Разработанная ими технология датчика обладает большой чувствительностью, энергоэффективностью и может распознавать опасные вещества.