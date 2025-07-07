В Башкирии показали работу спасателей на Павловке

Их миссия – спасение человеческих жизней. О том, как работают сотрудники Павловского поисково-спасательного отряда и какую технику они используют в экстренных случаях, – в нашем сюжете.

Спасжилеты и несколько сумок с вещами. Именно так сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям собираются на очередной рейд по Павловскому водохранилищу. Они всегда наготове. Ведь любое промедление, если обстановка критическая, может стоить жизни.

В зону ответственности спасателей входят территории Нуримановского, Караидельского и Благовещенского районов. Отряд – единственный в республике, у кого есть на вооружении уникальный снегоболотоход-амфибия «Бурлак».

Машине не страшны никакие преграды. Крейсерская скорость – до 50 километров в час на грунте и до 20 – на воде. Этой весной технику привлекли для решения задач в Архангельском районе во время наводнения в селе Азово.

Снегоболотоход показал себя с положительной стороны, на нем была эвакуация населения, доставка продуктов питания, медикаментов, питьевой воды. Пять дней снегоболотоход полностью отработал. Только на снегоболотоходе было спасено около 23 человек. Ильгиз Фаррахов, заместитель начальника аварийно-спасательной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Всего в отряде 16 человек. Они признаются, что часто эвакуируют заблудившихся в лесу туристов, отдыхающих, которые отплыли на сапбордах и матрасах далеко от пляжей, а также рыбаков на лодках. Подобное подразделение формируется и в южной части республики.

На сегодняшний день тоже в рамках реализации стратегии развития пожарно-спасательных сил идет строительство второго этапа поисково-спасательного отряда «Нугуш», который заступил на дежурство в 2024 году. Ильгиз Фаррахов, заместитель начальника аварийно-спасательной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям