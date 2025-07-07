В Башкирии показали работу спасателей на Павловке

Их миссия – спасение человеческих жизней. О том, как работают сотрудники Павловского поисково-спасательного отряда и какую технику они используют в экстренных случаях, – в нашем сюжете.
Спасжилеты и несколько сумок с вещами. Именно так сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям собираются на очередной рейд по Павловскому водохранилищу. Они всегда наготове. Ведь любое промедление, если обстановка критическая, может стоить жизни.
В зону ответственности спасателей входят территории Нуримановского, Караидельского и Благовещенского районов. Отряд – единственный в республике, у кого есть на вооружении уникальный снегоболотоход-амфибия «Бурлак».
Машине не страшны никакие преграды. Крейсерская скорость – до 50 километров в час на грунте и до 20 – на воде. Этой весной технику привлекли для решения задач в Архангельском районе во время наводнения в селе Азово.
Всего в отряде 16 человек. Они признаются, что часто эвакуируют заблудившихся в лесу туристов, отдыхающих, которые отплыли на сапбордах и матрасах далеко от пляжей, а также рыбаков на лодках. Подобное подразделение формируется и в южной части республики.
С начала года спасатели Павловского поискового отряда сохранили жизни 40 пострадавшим.