В Стерлитамаке прошел «Халяль-фест»

В Стерлитамаке впервые прошёл «Халяль-фест». Местом проведения стал Городской дворец культуры и площадь перед ним, где развернулась большая ремесленная зона. Халяльную продукцию и изделия ручной работы представили мастера не только из Стерлитамака и Республики Башкортостан, но и из соседних регионов. Для любителей спорта и активного отдыха организаторы подготовили мастер-классы и состязания по национальным видам спорта.
Глава администрации города Эмиль Шаймарданов и председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана Оскар Ситдиков вручили награды призёрам турнира по древнетюркскому боевому искусству «Каракаплан». Также работала гастрозона, где рестораторы региона предлагали разнообразные блюда, приготовленные по канонам исламских традиций.
Во Дворце культуры можно было посетить мастер-классы, посвященные семье и детям, пройти обследование у медицинских специалистов, приобрести халяльную косметику и посетить показ исламской моды. Одной из площадок «Халяль-феста» стала деловая зона. Здесь обсуждались принципы и направления халяльной экономики, современные тенденции бизнеса, вопрос использования искусственного интеллекта и цифровых возможностей. Также спикеры говорили о банковских халяльных продуктах и о российском качестве халяль.