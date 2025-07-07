В Стерлитамаке прошел «Халяль-фест»

В Стерлитамаке впервые прошёл «Халяль-фест». Местом проведения стал Городской дворец культуры и площадь перед ним, где развернулась большая ремесленная зона. Халяльную продукцию и изделия ручной работы представили мастера не только из Стерлитамака и Республики Башкортостан, но и из соседних регионов. Для любителей спорта и активного отдыха организаторы подготовили мастер-классы и состязания по национальным видам спорта.

Глава администрации города Эмиль Шаймарданов и председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана Оскар Ситдиков вручили награды призёрам турнира по древнетюркскому боевому искусству «Каракаплан». Также работала гастрозона, где рестораторы региона предлагали разнообразные блюда, приготовленные по канонам исламских традиций.