Экология региона и поддержка участников СВО: итоги оперативки с Радием Хабировым

Хребет Крыктытау, реки Большой и Малый Кизил не пострадают от недропользователей. Природные объекты находятся за границами лицензионного участка, где ведется работа. Сегодня на оперативном совещании говорили об инвестпроекте в Абзелиловском районе. Также в повестке заседания были реализация программы для участников СВО, модернизация детских приютов и новые сроки подготовки к отопительному сезону.

О кадровой программе «Герои Башкортостана» Василий Власов узнал от своего боевого товарища. Пройдя конкурсный отбор, стал одним из 70 финалистов. Напомню, региональный проект — продолжение другого, «Время героев», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На оперативном совещании присутствует Оскар Ситдиков. Он участник федеральной программы и сегодня является секретарем Общественного совета «Герои Башкортостана».

5 лет назад в республике начали перепрофилировать детские приюты. Количество несовершеннолетних в них стало меньше. Это связано с тем, что ведется работа по возврату детей в семью. А на месте опустевших зданий появляются другие соцучреждения. Так планируется на базе приютов Дуванского и Хайбуллинского организовать отделение социального обслуживания пожилых и инвалидов. Это актуально, особенно сейчас, когда с передовой возвращаются бойцы. Есть уже 12 действующих центров — в них занимаются коррекционно-развивающей работой.

На оперативном совещании уже по традиции был доклад о работе предприятия. Директор компании «Салаватское», которое ведет геологоразведку в Абзелиловском районе, рассказал о масштабном инвестпроекте. Ожидаемый объем инвестиций — 40 млрд рублей, откроется порядка полутора тысяч рабочих мест — приоритет при трудоустройстве местным жителям.

Реализован проект будет, если подтвердится запас меди на месторождении. Хребет Крыктытау, реки Большой и Малый Кизил находятся за границами лицензионного участка, где ведется работа. Поэтому природные объекты не пострадают, отметил руководитель предприятия-недропользователя.

Но вы знаете, что жители и Абзелиловского района, и республики выражали беспокойство по поводу экологичности этого предприятия. В рамках тех полномочий, которые у меня есть, а у меня их много, я буду лично наблюдать, как предприятие выдерживает договоренности. Я дал распоряжение Минпрому подготовить большое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Социальные проекты уже были реализованы предприятием. В районе провели олимпиаду «Гилем», более 300 детей стали ее призерами. Они, а также учителя, их подготовившие, будут получать годовую премию. Проводятся экологические акции, такие как посадка деревьев и чистка берега реки Большой Кизил.

На данном этапе ведем работы по ремонту школы села Бурангулово. Там будет выполнен весь комплекс работ. Начиная от фасада до мебели. В лагере «Ирандык» запустили строительство детской площадки. Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»