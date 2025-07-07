В Уфе жители жалуются на разбитый въезд во двор

«Полоса препятствий»: жители уфимского микрорайона Сипайлово жалуются на разбитый въезд во двор. Дорога превратилась в экстремальный путь, который автомобилисты пытаются объехать, но всё равно рискуют пробить колеса.

Асфальт переходит в щебень. А значит, маме приходится держать коляску крепче, чтобы не перевернулась. Если эта яма во дворе дома по ул. Академика Королева еще засыпана, то другие уже придется объезжать. Но не всегда это возможно. С комфортом тут проехать можно разве что на тракторе.

Местные жители говорят, что первые ямы появились здесь давно, и с каждым годом они только увеличиваются. Проблему пытались решить. Ямы, засыпанные гравием, долго не продержались. Из-за частых дождей их просто размыло, говорят жители. Ямы стали еще больше и глубже.

Сотрудники шиномонтажек отмечают, что повреждение колёс из-за попадания в ямы — частый случай, с которым к ним обращаются. Услуги ремонта могут составить порядка 4-х тысяч рублей.