В Уфе продолжается капремонт поликлиник

В Уфе продолжается масштабный ремонт медицинских учреждений: в рамках проекта, запущенного по поручению Главы Башкортостана, полностью обновят ещё два филиала городских поликлиник.

Многочисленные манипуляции шуруповертом, и гипсокартонная стена на месте. Вторая поликлиника при 8-й больнице стала частью программы модернизации медучреждений, которую запустили в 2024 году. Первые работы проводились в детских поликлиниках, а также в республиканском противотуберкулёзном диспансере и РКБ имени Куватова. Сейчас капитальный ремонт проходит в этих стенах.

Поликлиника функционирует с 1957 года, обслуживает население более 25 тысяч человек. Проведение ремонта здесь очень актуально. Завершение ремонта планируется в середине осени. После завершения ремонта пациенты смогут получать медицинскую помощь в более комфортных, современных условиях. Азамат Галиев, главный врач городской клинической больницы №8

Перемены коснулись и поликлиники №2. Само здание было построено в 1990 году, и только спустя пять лет в нем разместилось медицинское учреждение, которое обслуживает более 30 тысяч взрослого населения.

Капремонт – это и фасады, и крыши, и внутренняя обработка, в том числе закупка нового оборудования. Здесь планируется установить новый цифровой, самый современный маммограф. Все направлено на то, чтобы было суперкомфортно тем людям, которые придут сюда за медицинской помощью. Ирина Карамова, главный врач клинической больницы скорой медицинской помощи