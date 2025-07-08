В Уфе продолжается капремонт поликлиник

В Уфе продолжается масштабный ремонт медицинских учреждений: в рамках проекта, запущенного по поручению Главы Башкортостана, полностью обновят ещё два филиала городских поликлиник.
Многочисленные манипуляции шуруповертом, и гипсокартонная стена на месте. Вторая поликлиника при 8-й больнице стала частью программы модернизации медучреждений, которую запустили в 2024 году. Первые работы проводились в детских поликлиниках, а также в республиканском противотуберкулёзном диспансере и РКБ имени Куватова. Сейчас капитальный ремонт проходит в этих стенах.
Перемены коснулись и поликлиники №2. Само здание было построено в 1990 году, и только спустя пять лет в нем разместилось медицинское учреждение, которое обслуживает более 30 тысяч взрослого населения.
На модернизацию учреждений здравоохранения из бюджета республики выделят 8 миллиардов рублей. До 2029 года в городе планируется привести в порядок 118 медучреждений.