В Башкирии в селе Мурсалимкино открылась новая пожарная часть

В селе Мурсалимкино Салаватского района открылась новая пожарная часть. Она появилась по инициативе Главы Башкортостана. К нему обратились жители северо-востока республики с просьбой создать подразделение огнеборцев. Ранее безопасность в населенном пункте обеспечивали сами сельчане из числа народных дружинников.

Когда счет идет не на минуты, а на секунды. После поступившего звонка огнеборцы моментально меняют офисную форму на защитную экипировку и уезжают на место происшествия. На самом деле это стандартная тренировка недавно созданного подразделения Госкомитета по чрезвычайным ситуациям в селе Мурсалимкино Салаватского района.

С появлением части время выезда спасателей сократилось в десятки раз, в сравнении, когда здесь находилась добровольная пожарная команда из числа местных жителей. Более одного часа уходило, чтобы огнеборцы могли добраться из Малояза до эпицентра возгорания в селе Мурсалимкино и в восьми населённых пунктах.

С инициативой появления подразделения выступили местные жители. В августе прошлого года они обратились к главе республики с просьбой воссоздать в селе пожарную часть, которая когда-то здесь функционировала еще в советские времена. Радий Хабиров поручил проработать этот вопрос. И уже с апреля огнеборцы несут здесь дежурство на постоянной основе.

Штат огнеборцев состоит из 15 человек. Причем все они преимущественно местные жители. Дежурят по три человека. У каждого есть рабочие места и зона для отдыха. Служит здесь и Руслан Шагимуратов. Его сын Максим стал известен на всю республику, когда он отправил письмо Деду Морозу на «Ёлку желаний» и его озвучили на ежегодной прямой линии руководителя региона. Радий Хабиров воплотил мечты ребенка, который с детства страдает ДЦП, — встретиться лично, показать рабочий кабинет и подарить робота-трансформера. А еще вручил подарки для его младших сестер и брата.

На вооружении отряда огнеборцев — две машины высокой проходимости. Сотрудники оснащены современным оборудованием и снаряжением. В первый же день работы сотрудники Госкомитета потушили огонь в доме села Первомайский. Погибших и пострадавших нет. Немало выездов было и по другим точкам, в том числе на ликвидацию пламени на открытой местности.