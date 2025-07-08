К 1 сентября 35 школ Башкортостана откроются после капитального ремонта

35 школ Башкортостана откроют свои двери ко Дню знаний после капитального ремонта. Их обновление началось еще в 2024 году в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Лидером по количеству одновременно ремонтируемых школ стал Бирский район, где модернизируют сразу 11 учебных заведений. Из них три — городские, остальные — на селе. Такое количество школ только в одном муниципалитете ремонтируют впервые.

От прежней школы остались лишь стены, и те уже выглядят совсем иначе. Капитальный ремонт в лицее г. Бирска начался еще в 2024 году. Обновляли всё, от пола до потолка, включая инженерные коммуникации. К дизайнерскому решению привлекли и школьников. Они предлагали свои идеи, рисовали эскизы.

А это школа села Силантьево, здесь обучается 124 ребенка из 6 ближайших деревень. В капитальном ремонте здание нуждалось уже давно. В 2027 году учебное заведение отметит свой 50-летний юбилей уже в обновленном виде.