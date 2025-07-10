В Башкирии мама ребенка с ОВЗ открыла инклюзивный центр

Мама ребенка с инвалидностью из Бирска открыла инклюзивный центр семьи и детства. Это единственное подобное учреждение в городе. Оно специализируется на помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в нем занимаются порядка 100 воспитанников с аутизмом, нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидностью и различными заболеваниями центральной нервной системы.

Еще год назад 6 летний Трофим практически не говорил. Сегодня, благодаря занятиям, мальчик активно пополняет словарный запас и улучшает дикцию.

В этом ему помог инклюзивный центр. Но еще несколько лет назад детям с особенностями развития здоровья заниматься было негде.

Сегодня для детей организованы занятия по нейрографике, сказкотерапии, нейрокоррекции, ЛФК, раннему развитию и искусству. С ребятами работают логопед, психолог и дефектолог. А в 2023 году центр стал победителем конкурса президентских грантов и приобрел оборудование по сенсорной интеграции.

В инклюзивном центре семьи и детства шаг вперед есть и комната социальной адаптации. Она создана для детей более старшего возраста. Здесь их учат простым, но важным бытовым навыкам. Ребята готовят и учатся себя обслуживать и взаимодействовать друг с другом.

До недавнего времени центр располагался в маленьком и старом помещении. Большую помощь в расширении пространства центру оказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.